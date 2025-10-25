Rusija, SAD i Ukrajina su na korak do mirovnog sporazuma: Oglasio se Putinov čovek u Americi

Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik predsednika Rusije Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju, izjavio je da su Rusija, Sjedinjene Američke Države i Ukrajina "veoma blizu diplomatskom rešenju" koje bi moglo dovesti do okončanja sukoba u Ukrajini.

U razgovoru za Si-En-En, Dmitrijev je naglasio da planirani samit Donalda Trampa i Vladimira Putina nije otkazan, već samo odložen. "Sastaće se kasnije", poručio je ruski izaslanik, koji je u Vašington stigao na razgovore s američkim zvaničnicima. Planirani susret dvojice lidera, koji je trebalo da bude održan u Budimpešti, odložen je nakon što je Moskva odbila zahtev za hitnim prekidom vatre, što je bacilo senku na diplomatske napore za mir. Američki predsednik