Srbija ne treba da brine za budućnost, i drugi Nikola ide putem Jokića: Jović pokidao, Majami ima novu zvezdu

Zbog ovoga mu je Majami produžio ugovor! Amerikanci su se možda pitali zbog čega je Nikola Jović dobio četvorogodišnji ugovor vredan više od 62 miliona dolara od strane Hita, ali Erik Spolstra je znao šta radi...

I neće se pokajati. Nakon devet poena ubačenih u porazu od Orlanda u derbiju Floride, Nikola Jović je zablistao i ubacio čak 20 poena Memfis Grizlisima u NBA ligi u pobedi od 146:114 (6/9 FG, 5/5 FT), uz šest skokova i četiri asistencije za skoro 27 minuta na terenu. Za vreme njegovog boravka u igri je njegov tim napravio razliku od čak +33. Zaista sjajno! I na Evrobasketu smo videli da je uz Nikolu Jokića, upravo Jović pokretačka snaga. Momak koji je polako sazreo