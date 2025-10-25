Srbija ne treba da brine za budućnost, i drugi Nikola ide putem Jokića: Jović pokidao, Majami ima novu zvezdu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Srbija ne treba da brine za budućnost, i drugi Nikola ide putem Jokića: Jović pokidao, Majami ima novu zvezdu

Zbog ovoga mu je Majami produžio ugovor! Amerikanci su se možda pitali zbog čega je Nikola Jović dobio četvorogodišnji ugovor vredan više od 62 miliona dolara od strane Hita, ali Erik Spolstra je znao šta radi...

I neće se pokajati. Nakon devet poena ubačenih u porazu od Orlanda u derbiju Floride, Nikola Jović je zablistao i ubacio čak 20 poena Memfis Grizlisima u NBA ligi u pobedi od 146:114 (6/9 FG, 5/5 FT), uz šest skokova i četiri asistencije za skoro 27 minuta na terenu. Za vreme njegovog boravka u igri je njegov tim napravio razliku od čak +33. Zaista sjajno! I na Evrobasketu smo videli da je uz Nikolu Jokića, upravo Jović pokretačka snaga. Momak koji je polako sazreo
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Srbin zablistao "preko bare" Fantastična partija Nikole Jovića u pobedi Majamija!

Srbin zablistao "preko bare" Fantastična partija Nikole Jovića u pobedi Majamija!

Kurir pre 18 minuta
Sjajna partija Nikole Jovića u ubedljivoj pobedi Majamija nad Memfisom

Sjajna partija Nikole Jovića u ubedljivoj pobedi Majamija nad Memfisom

RTS pre 1 sat
Srbin dominirao kao retko kad u NBA i umalo oborio rekord: Njegov tim ponizio rivala i to u gostima

Srbin dominirao kao retko kad u NBA i umalo oborio rekord: Njegov tim ponizio rivala i to u gostima

Nova pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBADolarnikola jovic

Sport, najnovije vesti »

Dončić piše istoriju, Lejkersi ostvarili prvu pobedu u sezoni

Dončić piše istoriju, Lejkersi ostvarili prvu pobedu u sezoni

RTS pre 4 minuta
Kamerun Pejn na radaru Partizana

Kamerun Pejn na radaru Partizana

Sportski žurnal pre 29 minuta
Rosi vs Markes – Sepang – 10 godina kasnije

Rosi vs Markes – Sepang – 10 godina kasnije

Sport klub pre 19 minuta
Srbin zablistao "preko bare" Fantastična partija Nikole Jovića u pobedi Majamija!

Srbin zablistao "preko bare" Fantastična partija Nikole Jovića u pobedi Majamija!

Kurir pre 18 minuta
Đorđe Ivanović posle pobede nad Palasom u Londonu: Nije slučajno!

Đorđe Ivanović posle pobede nad Palasom u Londonu: Nije slučajno!

Sport klub pre 4 minuta