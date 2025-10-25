Putinov čovek u SAD hvali potez Zelenskog

Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za ulaganja i ekonomsku saradnju, izjavio je sinoć da veruje da su njegova zemlja, SAD i Ukrajina blizu diplomatskog rešenja koje bi trebalo da doprinese okončanju rata u Ukrajini. Tvrdi da samit Tramp-Putin nije otkazan, nego će se “sastati kasnije” “Prilično smo blizu diplomatskog rešenja” “Veliki potez Zelenskog je što priznaje da se radi o linijama fronta”

Po dolasku u Vašington na razgovore sa američkim zvaničnicima Dmitrijev je u razgovoru za CNN rekao da sastanak Trampa i Putina nije otkazan, kako je to kazao američki predsednik, i da će se dvojica predsednika verovatno sastati kasnije. Planirani samit odložen je u utorak, jer je rusko odbijanje hitnog prekida vatre bacilo senku na pokušaj održavanja pregovora. Tramp je rekao da je otkazao planirani sastanak sa Putinom u Budimpešti zbog izostanka napretka u