Tramp preti Kanadi dodatnom carinom od 10 odsto, zbog emitovanja anticarinske reklame na TV

Beta pre 1 sat

Predsednik SAD Donald Tramp je u subotu zapretio da će povećati carine na uvoz kanadske robe za dodatnih 10 odsto zbog televizijske reklame (oglasa) protiv carina koju je pripremila za emitovanje i platila kanadska provincija Ontario.

U reklami su korišćene reči bivšeg predsednika Ronalda Regana da bi se kritikovale američke carine, što je razljutilo Trampa koji je rekao da će zbog toga prekinuti dodatne trgovinske pregovore sa Kanadom.

Premijer Ontarija, Dag Ford (na fotografiji), rekao je da će povući reklamu posle vikenda, ali je ona emitovana u petak uveče, u udarnom terminu, tokom prve utakmice Svetske serije (finala u bejzbolu), u kojoj su igrom slučaja upravo predstavnici Ontarija - Toronto Blu Džejs (Blue Jays) pobedili prošlogodišnje šampione - Los Anđelos Dodžerse (Los Angeles Dodgers).

"Reklama je trebalo da bude uklonjena, ODMAH, ali su je pustili sinoć tokom Svetske serije, znajući da je to PREVARA", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social dok je leteo avionom Air Force One za Maleziju.

"Zbog pogrešnog predstavljanja činjenica i neprijateljskog čina, povećavam carinu za Kanadu za 10 odsto u odnosu na ono što sada plaćaju", naveo je predsednik SAD, mada uopšte nije jasno koje će zakonsko ovlašćenje Tramp koristiti da uvede dodatne carine na uvoz.

Više od tri četvrtine kanadskog izvoza usmereno je ka SAD, a skoro 3,6 milijardi kanadskih dolara (2,7 milijardi američkih dolara) roba i svakodnevno prelazi granicu.

Mnogi kanadski proizvodi su pogođeni carinskom tarifom od 35 odsto, dok čelik i aluminijum imaju stope od 50 odsto.

Tramp i kanadski premijer Mark Karni će prisustvovati samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije u Maleziji, ali je predsednik SAD rekao novinarima da nema nameru da se sastane sa liderom susedne države.

On tvrdi da emitovani oglas pogrešno predstavio stav Regana, voljenog bivšeg predsednika u njegovoj Republikanskoj stranci. Činjenica je međutim, da je Regan bio oprezan prema carinama i u obraćanju iz 1987. godine, čiji su delovi uključeni u TV oglasu Ontarija, izlagao je argumente protiv carina.

Tramp smatra da je cilj oglasa bio da utiče na Vrhovni sud SAD uoči rasprava zakazanih za sledeći mesec koje bi mogle da odluče o tome da li Tramp uopšte ima pravo da uvodi sveobuhvatne carine, što je ključni deo njegove ekonomske strategije. Niži sudovi su do sada presuđivali da je prekoračio svoja ovlašćenja.

(Beta, 26.10.2025)