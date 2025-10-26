Tramp kažnjava kanadu! "Reklama je trebalo da bude uklonjena odmah!" Izbio novi skandal na utakmici finala u bejzbolu!

Kurir pre 2 sata  |  Beta/Preneo: V.M.)
Tramp kažnjava kanadu! "Reklama je trebalo da bude uklonjena odmah!" Izbio novi skandal na utakmici finala u bejzbolu!

Predsednik SAD Donald Tramp je u subotu zapretio da će povećati carine na uvoz kanadske robe za dodatnih 10 odsto zbog televizijske reklame (oglasa) protiv carina koju je pripremila za emitovanje i platila kanadska provincija Ontario.

U reklami su korišćene reči bivšeg predsednika Ronalda Regana da bi se kritikovale američke carine, što je razljutilo Trampa koji je rekao da će zbog toga prekinuti dodatne trgovinske pregovore sa Kanadom. Guverner Ontarija, Dag Ford, rekao je da će povući reklamu posle vikenda, ali je ona emitovana u petak uveče, u udarnom terminu, tokom prve utakmice Svetske serije (finala u bejzbolu), u kojoj su igrom slučaja upravo predstavnici Ontarija - Toronto Blu Džejs
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp podiže carine Kanadi za 10 odsto zbog sporne reklame: Neprijateljski akt Otave

Tramp podiže carine Kanadi za 10 odsto zbog sporne reklame: Neprijateljski akt Otave

Večernje novosti pre 9 minuta
Sporna reklama o Reaganu razbesnela je Trampa, pa povećava carine Kanadi za 10 odsto

Sporna reklama o Reaganu razbesnela je Trampa, pa povećava carine Kanadi za 10 odsto

Bloomberg Adria pre 1 sat
Tramp podiže carine Kanadi za 10 odsto zbog "lažne reklame"

Tramp podiže carine Kanadi za 10 odsto zbog "lažne reklame"

Euronews pre 2 sata
Tramp udario na kanadu! Podiže carine za 10% zbog lažne reklame, evo o čemu se radi

Tramp udario na kanadu! Podiže carine za 10% zbog lažne reklame, evo o čemu se radi

Alo pre 3 sata
Tramp diže carine Kanadi zbog reklame (video)

Tramp diže carine Kanadi zbog reklame (video)

Politika pre 3 sata
Tramp podiže carine Kanadi za 10 odsto zbog "lažne reklame": Najavio pravnu bitku

Tramp podiže carine Kanadi za 10 odsto zbog "lažne reklame": Najavio pravnu bitku

Telegraf pre 3 sata
Nova trgovinska kriza: Tramp uvodi dodatne carine Kanadi posle reklame iz Ontarija

Nova trgovinska kriza: Tramp uvodi dodatne carine Kanadi posle reklame iz Ontarija

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RonaldoGuvernerFordTorontoKanadaDonald Trampamerikasadcarinetrgovinski ratmark karni

Svet, najnovije vesti »

Toliko o sankcijama i zloj Rusiji: Eu treći najveći trgovinski partner Rusije - zvanično potvrđeno!

Toliko o sankcijama i zloj Rusiji: Eu treći najveći trgovinski partner Rusije - zvanično potvrđeno!

Pravda pre 9 minuta
Uhapšena dvojica osumnjičenih za spektakularnu pljačku Luvra, jedan bio na aerodromu

Uhapšena dvojica osumnjičenih za spektakularnu pljačku Luvra, jedan bio na aerodromu

Nedeljnik pre 9 minuta
Švajcarska se priprema za: Rat!? Obnavljaju 370.000 skloništa: Obezbeđen je minimum jedan kvadrat prostora, za svakog od 9…

Švajcarska se priprema za: Rat!? Obnavljaju 370.000 skloništa: Obezbeđen je minimum jedan kvadrat prostora, za svakog od 9 miliona stanovnika

Blic pre 8 minuta
Gađali ga jajima, psovali i skandirali: Bivši grčki desničarski ministar napadnut dok je ručao sa porodicom: "Moja ćerka (12)…

Gađali ga jajima, psovali i skandirali: Bivši grčki desničarski ministar napadnut dok je ručao sa porodicom: "Moja ćerka (12) je bila tu"

Blic pre 4 minuta
Troje poginulih, 31 ranjeni u novim udarima na Kijev; Kremlj ponovo upozorava Ukrajinu

Troje poginulih, 31 ranjeni u novim udarima na Kijev; Kremlj ponovo upozorava Ukrajinu

RTS pre 9 minuta