(Foto) sastanak u predsedničkom avionu: Evo šta je Tramp rekao katarskom emiru: Ne znam šta je važnije, biti voljen ili poštovan?

Blic pre 2 sata
Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas na sastanku sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom al Tanijem da sada "ima bezbedan Bliski istok", i da će tako ostati "još dugo vremena".

Tokom sastanka u američkom predsedničkom avionu, koji je dopunjavao gorivo u Kataru na putu ka Maleziji, Tramp je rekao da je Al Tani "jedan od velikih vladara sveta, ne samo Bliskog istoka", prenosi Tajms of Izrael. - Njegova zemlja ga voli i poštuje. Ne znam šta je važnije, biti voljen ili poštovan? Da li imate neku preferenciju? Pošto imate i jedno i drugo, vi ste jedan od retkih - rekao je Tramp. Tramp je katarskom premijeru Mohamedu bin Abdulrahmanu bin
