Tramp u Kataru otpočeo turneju po Aziji, u četvrtak sastanak sa Si Đinpingom

Američki predsednik Donald Tramp posetio je danas Katar na prvoj stanici velike azijske turneje koja će kulminirati sastankom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u četvrtak.

Američki predsednik je rekao da se nada „veoma dobrom sastanku“ sa svojim kineskim kolegom i da očekuje da će Peking postići sporazum kako bi se izbegle dodatne carine od 100 odsto koje bi trebalo da stupe na snagu 1. novembra. Na putu ka Maleziji, sastao se sa emirom i premijerom Katara u avionu „Air Force One“, odajući počast ulozi emirata u posredovanju u primirju između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze na osnovu američkog plana