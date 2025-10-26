Tramp u Kataru otpočeo turneju po Aziji, u četvrtak sastanak sa Si Đinpingom

Danas pre 5 sati  |  Beta
Tramp u Kataru otpočeo turneju po Aziji, u četvrtak sastanak sa Si Đinpingom

Američki predsednik Donald Tramp posetio je danas Katar na prvoj stanici velike azijske turneje koja će kulminirati sastankom sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u četvrtak.

Američki predsednik je rekao da se nada „veoma dobrom sastanku“ sa svojim kineskim kolegom i da očekuje da će Peking postići sporazum kako bi se izbegle dodatne carine od 100 odsto koje bi trebalo da stupe na snagu 1. novembra. Na putu ka Maleziji, sastao se sa emirom i premijerom Katara u avionu „Air Force One“, odajući počast ulozi emirata u posredovanju u primirju između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze na osnovu američkog plana
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto) sastanak u predsedničkom avionu: Evo šta je Tramp rekao katarskom emiru: Ne znam šta je važnije, biti voljen ili…

(Foto) sastanak u predsedničkom avionu: Evo šta je Tramp rekao katarskom emiru: Ne znam šta je važnije, biti voljen ili poštovan?

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasPekingKatarDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Episkop Krivicki: Papa obećao da će učiniti sve da se rat u Ukrajini što pre okonča

Episkop Krivicki: Papa obećao da će učiniti sve da se rat u Ukrajini što pre okonča

Blic pre 4 minuta
Pogođen dok je vozio automobil IDF: U napadu drona na jugu Libana ubijen komandant elitnih snaga Hezbolaha

Pogođen dok je vozio automobil IDF: U napadu drona na jugu Libana ubijen komandant elitnih snaga Hezbolaha

Blic pre 44 minuta
Oči sveta uprte u drugu najvišu kulu na zemlji! Kina i Amerika za pregovaračkim stolom! Hoće li okončati trgovinski rat…

Oči sveta uprte u drugu najvišu kulu na zemlji! Kina i Amerika za pregovaračkim stolom! Hoće li okončati trgovinski rat? Delegacija SAD neprimetno ušla u zgradu

Kurir pre 44 minuta
Strašna nesreća na Dunavu: Čamac se sudario sa šlepom, muškarcu se bore za život, povređen maloletnik!

Strašna nesreća na Dunavu: Čamac se sudario sa šlepom, muškarcu se bore za život, povređen maloletnik!

Kurir pre 1 sat
U ukrajinskom napadu oštećena ključna trafostanica na jugu Rusije

U ukrajinskom napadu oštećena ključna trafostanica na jugu Rusije

Blic pre 1 sat