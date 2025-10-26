"Još nismo razmišljali o imenu": Tramp: Ne nameravam da plesnu dvoranu u Beloj kući nazovem po sebi

Američki predsednik Donald Tramp demantovao je danas pisanje pojedinih medija da planira da balsku dvoranu vrednu 300 miliona dolara, koja se gradi u istočnom krilu u Beloj kući, nazove po sebi.

- Nemam nikakvu nameru da je nazovem po sebi. To je bila lažna vest. Verovatno ćemo je nazvati Predsednička balska dvorana ili nešto slično. Još nismo zaista razmišljali o imenu - rekao je Tramp novinarima dok je napuštao Belu kuću pred put u Aziju. Visoki zvaničnici Trampove administracije rekli su ranije za ABC News da bi Tramp novu balsku salu u Beloj kući, vrednu 300 miliona dolara, mogao da nazove po samom sebi. ABC je u petak objavio da neki u administraciji