Nesreća na: Auto-putu kod Bubanj potoka Vozač probio bankinu i sleteo s puta, saobraćaj otežan (video)

Na auto-putu kod Bubanj potoka, večeras je došlo do saobraćajne nesreće.

Prema saznanjim Instagram stranice "moj_beo_grad", vozač je sleteo sa puta. Saobraćaj se trenutno odvija samo levom trakom, a nakon prolaska pored policije i vozila Parking servisa, saobraćaj se normalizuje. Za sada nema informacija da li je nesreću izazvao klizav kolovoz, kao ni to da li je neko povređen. Uviđaj je u toku.