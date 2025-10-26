Stravična saobraćajna nesreća na novom Beogradu: Troje poginulih u sudaru dva automobila prvi snimak sa lica mesta

Kako Kurir nezvanično saznaje, tri osobe poginule su u sudaru dva automobila koji se oko jedan sat posle ponoći dogodio na uglu ulica Omladinskih brigada i Nikole Dobrevića.

Ima više povređenih. Na terenu su ekipe policije i Hitne pomoći. Policija obavlja uviđaj, a kako je došlo do udesa biće poznato nakon istrage. “Auto je smrskan, vatrogasci ne mogu da mu priđu,” kaže jedan od očevidaca sudara. Kako kaže, ceo Bulevar heroja sa Košara je blokiran jer je uviđaj u toku.