Tuga! Otac, majka i dete stradali u sudaru kod West 65 Vozač "audija" prošao kroz crveno i direktno ih udario: "Nešto najjezivije što sam video!" (foto/Video)

U teškoj nesreći koja se noćas dogodila u naselju West 65 na Novom Beogradu, tri osobe su poginule na licu mesta.

Prema prvim, nezvaničnim saznanjima stradali su otac, majka i dete (10). Kako svedoči očevidac jezive nesreće, vozač "audija" proleteo je kroz crveno svetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila porodica, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. "Video sam svašta, ali ovo je nešto najjezivije do sada", kaže potrešeni očevidac. Policija i tužilac su i dalje na terenu, uviđaj je u toku, a saobraćaj u ovom delu grada je potpuno obustavljen.