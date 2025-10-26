Ovo je poginuli policajac koji je izgubio život sa suprugom i detetom na Novom Beogradu! Pijani i bahati vozač prošao na crveno pa se zakucao u porodicu

Saobraćajni policajac Bojan Živković (43) nastradao je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa suprugom Dijanom Kajiš (38) i njihovim devetogodišnjim sinom na Novom Beogradu, kada je na njihov automobil "hjundaji" naleteo "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine.

Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica. - Bojan Živković, pripadnik saobraćajne policije je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu zajedno sa njegovom suprugom i sinom. Pijani i bahati