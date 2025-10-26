Ovo je poginuli policajac koji je izgubio život sa suprugom i detetom na Novom Beogradu! Pijani i bahati vozač prošao na crveno pa se zakucao u porodicu

Kurir pre 5 minuta
Ovo je poginuli policajac koji je izgubio život sa suprugom i detetom na Novom Beogradu! Pijani i bahati vozač prošao na…

Saobraćajni policajac Bojan Živković (43) nastradao je sinoć u stravičnoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa suprugom Dijanom Kajiš (38) i njihovim devetogodišnjim sinom na Novom Beogradu, kada je na njihov automobil "hjundaji" naleteo "audi" kojim je upravljao Nikola Đ. (24) državljanin Bosne i Hercegovine.

Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je osumnjičeni Nikola Đ. pod dejstvom alkohola prošao kroz crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica. - Bojan Živković, pripadnik saobraćajne policije je poginuo u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu zajedno sa njegovom suprugom i sinom. Pijani i bahati
Pravosuđe miluje pijane ubice za volanom

Stravična saobraćajna nesreća u novom Beogradu: Troje poginulih u sudaru dva automobila prvi snimak sa lica mesta

Dete je od siline udarca upalo u gepek! Nije se čuo nijedan glas! Očevidac opisao stravične detalje nesreće na Novom Beogradu gde je poginula tročlana porodica!

Uznemirujući snimak trenutka užasa na novom Beogradu: Nikola (24) pijan proleteo kroz crveno i ubio celu porodicu (video)

Jeziva fotografija automobila u kojem je nastradala cela porodica Od vozila ostala samo olupina (Foto)

Ovo je policajac Bojan koji je poginuo u nesreći sa suprugom i sinom Prijatelji se opraštaju potresnim porukama (foto)

"Nije dopirao nijedan glas, kada smo se približili zatekli smo horor": Očevici o teškoj nesreći na Novom Beogradu

Pravosuđe miluje pijane ubice za volanom

Ovo je poginuli policajac koji je izgubio život sa suprugom i detetom na Novom Beogradu! Pijani i bahati vozač prošao na crveno pa se zakucao u porodicu

Stravična saobraćajna nesreća u novom Beogradu: Troje poginulih u sudaru dva automobila prvi snimak sa lica mesta

Dete je od siline udarca upalo u gepek! Nije se čuo nijedan glas! Očevidac opisao stravične detalje nesreće na Novom Beogradu gde je poginula tročlana porodica!

