Šokantan incident u zagrebačkoj školi: Učenik doneo gasni pištolj kao deo TikTok izazova: Roditelji u neverici!

Blic pre 7 sati
Pre nekoliko dana u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu dogodio se incident. Učenik viših razreda doneo je gasni pištolj i tokom odmora ga pokazivao drugim učenicima. Navodno je reč o izazovu sa TikToka u kojem se deca podstiču da donesu najčudniju stvar u školu i pritom snimaju reakcije svojih drugova.

Sve je potvrdio i direktor škole. - Oduzeli smo taj gasni pištolj, kontaktirali policiju, policija je veoma brzo stigla. Sproveli smo sve potrebne procedure tog dana, a nastavili i narednog. Mnogo smo razgovarali sa učenicima, sa roditeljima i međusobno - rekao je za HRT Mario Keča, direktor OŠ "Ksavera Šandora Gjalskog". Dečak je odmah udaljen sa nastave, a u školu je pozvana njegova majka. O incidentu se oglasila i policija. - Nakon sprovedenog kriminalističkog
