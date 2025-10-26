Trampov ultimatum Putinu: "Sastaću se samo ako pristane... Neću gubiti vreme"

Blic pre 3 sata
Trampov ultimatum Putinu: "Sastaću se samo ako pristane... Neću gubiti vreme"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sastati samo u slučaju da Putin pristane na mirovni sporazum u Ukrajini.

- Moramo biti uvereni da ćemo postići dogovor. Neću gubiti vreme. Oduvek sam imao odličan odnos s Vladimirom Putinom'', rekao je Tramp, prenosi Rojters. Prethodno je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila da sastanak dvojice predsednika nije potpuno isključen, dok je Putinov specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev ocenio da će se sastanak održati ''kasnije nego što je bilo planirano''. Tramp je u sredu rekao da je otkazao planirani sastanak sa Putinom zbog
Danas pre 3 sata
