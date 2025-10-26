Troje mrtvih, od automobila nije ostalo ništa! Preticao s desne strane tri vozila, pa sleteo u kanal: Teška nesreća u Nemačkoj (foto)

Tri osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na magistralnom putu B4 kod Braunšvajga. BMW u kojem su se nalazili stradali sleteo je s mosta u kanal, nakon što je prethodno udario u vozilo marke "touran".

Pored toga, jedna odrasla osoba je zadobila teške telesne povrede, a druga je životno ugroženo. U nesreći je učestvovalo pet automobila. Prema informacijama policije, BMW je vozio prekomernom brzinom i pri tome je sa desne strane preticao tri automobila. Tokom preticanja zakačio je vozila i udario u zaštitnu ogradu. Zbog toga je izgubio kontrolu, prešao u suprotnu traku i frontalno se sudario sa crnim "touranom" koji je dolazio iz suprotnog pravca. Nakon toga, BMW