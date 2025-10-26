"Zbog nje sam se udaljio od sina": Bajo ne želi ni da čuje za Aneli, pa opleo po Grofici: "Ona je veštica"

U emisiju ''Pitam za druga'', uključio se Nikola Vujović Bajo, koji je dao svoj sud o odnosu Aneli Ahmić i njegovog sina Luke Vujovića.

Bajo je otkrio i zbog čega ima pik na bivšu snajku Aneli Ahmić. - To što ona ne može da se promeni. Udaljila me je od sina. Pokazala je pravo lice. Još gore mišljenje o njoj imam sad. Luki nikada nisam branio da ima svoj stav i pravo na izbor, ali sam mu skretao pažnju na Aneli, jer ona nije ispravna. Ja sam Sandru molio da uzme moj auto, kako bi Luka video da sam mu ja zavrnuo sve slavine. Ako se sastavi sa Sandrom, ja ću to da podržim, a odnos sa Aneli, nikada ne