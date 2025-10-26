"Zbog nje sam se udaljio od sina" Lukin otac opleo po Aneli Ahmić, pa potkačio njenu majku "Ona je veštica"

U emisiju ''Pitam za druga'', uključio se Nikola Vujović Bajo, koji je dao svoj sud o odnosu Aneli Ahmić i njegovog sina Luke Vujovića.

On je otkrio zbog čega ima pik na Aneli Ahmić koja je raskinula veridbu sa njegovim sinom. - To što ona ne može da se promeni. Udaljila me je od sina. Pokazala je pravo lice. Još gore mišljenje o njoj imam sad. Luki nikada nisam branio da ima svoj stav i pravo na izbor, ali sam mu skretao pažnju na Aneli, jer ona nije ispravna. Ja sam Sandru molio da uzme moj auto, kako bi Luka video da sam mu ja zavrnuo sve slavine. Ako se sastavi sa Sandrom, ja ću to da podržim,
