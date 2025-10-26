Preminuo reditelj Goran Cvetković

Nova pre 1 sat  |  Autor: Blic
Preminuo reditelj Goran Cvetković

Goran Cvetković je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i TV u junu 1974. u poslednjoj klasi prof.

Vjekoslava Afrića, i to sa predstavom "Na dnu" Maksima Gorkog. Reditelj Goran Cvetković umro je u 75. godini. Preminuo je posle duge i teške bolesti 25. oktobra u Beogradu. „Danas nas je napustio Goran Cvetković (moj dragi tata) posle duge bolesti. Ispraćaj za kremaciju utorak 28.10 u 10:15, Novo groblje“, stoji na Fejsbuku, a prijatelji i porodica se opraštaju. Goran je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i TV u junu 1974. u poslednjoj klasi prof.
