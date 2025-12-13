"Hajde, pusti mi tvoj broj, pa kad izađem..." Asmin Durdžić pokušao da muva Radu Manojlović u Eliti, ona mu pokazala mesto! (foto)

Iskoristio je priliku da se popne na binu i priđe pevačici, pa je pokušao da od nje dobije kontakt

Učesnik rijalitija programa Elita 9, Asmin Durdžić javno je zatražio broj telefona pevačici Radi Manojlović, koja je nedavno zabavljala zadrugare na žurci. Tokom njenog nastupa, iskoristio je priliku da se popne na binu i priđe pevačici, pa je pokušao da od nje dobije kontakt. – Daj mi svoj broj, pa kad izađem… – šapnuo joj je Asmin na uvo. Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Manojlovićeva se samo ljubazno nasmešila i