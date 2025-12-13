"Hajde, pusti mi tvoj broj, pa kad izađem..." Asmin Durdžić tražio broj telefona Radi Manojlović na žurki u Eliti: Prišao joj, pa krenuo da šapuće

Blic pre 1 sat
"Hajde, pusti mi tvoj broj, pa kad izađem..." Asmin Durdžić tražio broj telefona Radi Manojlović na žurki u Eliti: Prišao joj…

Pevačica je podelila svoje viđenje šta čini damu.

Rada Manojlović kulturno je odgovorila i nastavila da peva. Učesnik rijalitija "Zadruga 9 Elita", Asmin Durdžić, je javno tražio broj telefona pevačici Radi Manojlović. Pevačica je zabavljala učesnike pre neko veče u rijalitiju na žurci, a posebno je zapala za oko Asminu Durdžiću. Naime, Asmin se popeo na binu dok je Rada pevala, te joj je bez pardona tražio broj telefona. - Hajde pusti mi svoj broj, pa kad izađem... - rekao je Durdžić Manojlovićevoj na uho, ali mu
Rada Manojlović

