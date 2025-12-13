"Hajde pusti mi tvoj broj..." Asmin spopadao Radu na žurci: Tražio joj broj telefona, pa krenuo da šapuće

Učesnik rijalitija "Zadruga 9 Elita", Asmin Durdžić, je javno tražio broj telefona pevačici Radi Manojlović.

Rada je pre par večeri nastupala u rijalitiju a očigledno je da je zapala Asminu za oko. On se popeo na binu dok je Rada pevala, te joj je bez pardona tražio broj telefona. - Hajde pusti mi svoj broj, pa kad izađem... - rekao je Durdžić Manojlovićevoj na uho, ali mu se ona samo kulturno nasmejala i nastavila da peva kao da se ništa nije dogodilo. Ona ga je na kulturan način postavila na mesto, a sada je na društvenim mrežama podelila vlasitu izjavu o tome šta je za