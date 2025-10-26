CIK objavio rezultate prvog kruga izbora za gradonačelnike na Kosovu

Centralna izborna komisija (CIK) Kosova usvojila je danas konačne rezultate prvog kruga lokalnih izbora za gradonačelnike, osim za Prištinu, Junik i Mamušu.

Ove tri opštine imaju žalbe i predstavke koje razmatra Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP). „Centralna izborna komisija je komunicirala sa IPŽP i od te institucije smo dobili potvrdu da nema aktivnih žalbi u vezi sa izborima za gradonačelnike u većini opština, osim u opštinama Priština, Junik i Mamuša“, rekao je predsednik CIK Krešnik Radonjići. On je na sednici CIK rekao da će zbog toga danas objaviti rezultate izbora za preostalih 35 opština, dok će za tri