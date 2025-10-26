Cik u Prištini objavila konačne rezultate lokalnih izbora u 35 opština

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Cik u Prištini objavila konačne rezultate lokalnih izbora u 35 opština

Centralna izborna komisija u Prištini objavila je danas konačne rezultate lokalnih izbora za gradonačelnike u 35 opština.

Rezultati izbora održanih 12. oktobra nisu objavljeni za Prištinu, Junik i Mamušu, jer se još razmatraju uložene žalbe. Srpska lista je na izborima za gradonačelnike pobedila u devet od 10 opština sa srpskom većinom - Zvečanu, Leposaviću, Zubinom Potoku, severnom delu Kosovske Mitrovice, Gračanici, Štrpcu, Ranilugu, Novom Brdu i Partešu, dok će u Klokotu njen kandidat ići u drugi krug izbora 9. novembra. Kada je reč o albanskim strankama, kandidati Samoopredeljenja
