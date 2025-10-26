Skupština Kosova sutra treba da bira novu Vladu, uspeh neizvestan, mogući novi izbori

Danas pre 12 sati  |  Beta
Skupština Kosova sutra treba da bira novu Vladu, uspeh neizvestan, mogući novi izbori

Za sutra je u Prištini zakazana sednica Skupštine Kosova na kojoj bi mandatar za sastav nove Vlade, Aljbin Kurti treba da predloži novi sastav, ali analitičari ocenjuju da Kurti nema dovoljno glasova za njeno formiranje.

Lider pokreta Samoopredeljenje (PS), Albin Kurti, kao relativni pobednik izbora od 9. februara, dobio je 11. oktobra mandat od predsednice Kosova Vjose Osmani za formiranje nove Vlade Kosova. Međutim, još nije jasno da li Kurti ima neophodan 61 glas za formiranje nove Vlade, a analitičari u Prištini ocenjuju da on nema dovoljno glasova i da u suštini nije ni zainteresovan za formiranje vlade. PS ima 48 poslanika u Skupštini koja broji ukupno 120 mesta. Ova partija
