„Videćemo kakvu odluku ćemo doneti“: Milojević spreman da preuzme odgovornost!

Navijači nezadovoljni igrom i rezultatima! Crvena zvezda prolazi kroz ozbiljnu krizu rezultata i igre, a situaciju dodatno otežavaju brojne povrede i gust raspored — posle remija u Nišu slede dueli sa Vojvodinom, Radnikom, Lilom i Spartakom pre naredne reprezentativne pauze.

Trener crveno-belih Vladan Milojević nije krio zabrinutost nakon remija bez golova protiv Radničkog, istakavši da njegov tim deluje blokirano i da „nešto očigledno nije u redu“. Na konferenciji za medije, Milojević je najpre čestitao protivniku: „Čestitao bih mom starijem kolegi Siviću na dobroj igri i zasluženom bodu. Utakmica nije bila sadržajna ni lepa, više se igralo između dva šesnaesterca. Mislim da je bod najrealniji u ovom trenutku i jednima i drugima“,