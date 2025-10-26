Krvava noć u Čačku, dva mladića izbodena nožem: Zbog kafanske čarke jedan (20) bori se za život, drugi ima samo 19 godina

Kurir pre 2 sata  |  RTS
Krvava noć u Čačku, dva mladića izbodena nožem: Zbog kafanske čarke jedan (20) bori se za život, drugi ima samo 19 godina…

Pacijent, starosti 20 godina, primljen je u teškom opštem stanju, a nakon dijagnostike je smešten u jedinicu intenzivne nege.

Drugi, 19-godišnji pacijent je primljen sa stabilnim vitalnim parametrima i u toku je dijagnostika. Mediji prenose da je do sukoba došlo ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čačku, kada je najpre došlo do verbalne rasprave između više osoba, javlja RTS. Tokom svađe, kako navode, jedan od učesnika izvukao je nož i zadao više uboda dvojici mladića. Još nema zvanične potvrde o okolnostima ovog incidenta. Kurir.rs/RTS
