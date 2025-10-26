Od početka godine na putevima u Srbiji poginulo 390 osoba Frapantne brojke Agencije za bezbednost saobraćaja: Povređenih čak 15.320!

Kurir pre 19 minuta
Od početka godine na putevima u Srbiji poginulo 390 osoba Frapantne brojke Agencije za bezbednost saobraćaja: Povređenih čak…

Na putevima Srbije život je izgubilo 390 osoba od početka ove godine, dok je povređenih u saobraćajnim nezgodama čak 15.320, objavila je večeras Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS). ''Tragedije na putevima ne prestaju, životi se gase.

Današnja tragedija treba da bude kap koja je prelila čašu. Brojke su frapantne, šokantne. To nisu samo brojke - iza svakog broja stoji jedan život, jedno ime i prezime, nečije dete, brat, sestra, prijatelj. Svaki nesavesni vozač rizikuje sopstveni život, ali i živote svih u saobraćaju. Svako javljanje na telefon tokom vožnje, nepažnja ili neopreznost mogu da se završe tragično, u sekundi, i uvek je kriv neko drugi'', navedeno je u saopštenju ABS. Kako su naveli,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Agencija za bezbednost saobraćaja: Od početka godine na putevima život izgubilo 390, a povređeno čak 15.320 osoba

Agencija za bezbednost saobraćaja: Od početka godine na putevima život izgubilo 390, a povređeno čak 15.320 osoba

Nova pre 13 minuta
Tragedije na putevima Srbije ne prestaju: Ove godine stradalo 390 osoba, Agencija traži oštrije kazne za pijane vozače

Tragedije na putevima Srbije ne prestaju: Ove godine stradalo 390 osoba, Agencija traži oštrije kazne za pijane vozače

Euronews pre 18 minuta
Agencija za bezbednost saobraćaja: Tragedija na Novom Beogradu kap koja je prelila čašu

Agencija za bezbednost saobraćaja: Tragedija na Novom Beogradu kap koja je prelila čašu

N1 Info pre 1 sat
ABS: Od početka godine na putevima Srbije 390 poginulih osoba, čak 15.320 povređenih

ABS: Od početka godine na putevima Srbije 390 poginulih osoba, čak 15.320 povređenih

RTV pre 38 minuta
Da li su kazne za izazivanje saobraćajne nesreće dovoljno stroge: Ove godine na putevima poginulo 390 osoba

Da li su kazne za izazivanje saobraćajne nesreće dovoljno stroge: Ove godine na putevima poginulo 390 osoba

Radio 021 pre 33 minuta
Krv na asfaltu, bahatost uzima svoj danak

Krv na asfaltu, bahatost uzima svoj danak

Politika pre 1 sat
Pijan prošao na crveno i usmrtio tročlanu porodicu! Veštak o tragediji na Novom Beogradu: Evo kolika kazna preti vozaču (24)…

Pijan prošao na crveno i usmrtio tročlanu porodicu! Veštak o tragediji na Novom Beogradu: Evo kolika kazna preti vozaču (24) audija! (foto, video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećasrbijanovi beograd

Društvo, najnovije vesti »

Subotički studenti u blokadi okrečili uvredljive grafite i upozorili na bezbednost podvožnjaka

Subotički studenti u blokadi okrečili uvredljive grafite i upozorili na bezbednost podvožnjaka

Danas pre 33 minuta
Agencija za bezbednost saobraćaja: Od početka godine 390 poginulih, tragedija na Novom Beogradu kap koja je prelila čašu

Agencija za bezbednost saobraćaja: Od početka godine 390 poginulih, tragedija na Novom Beogradu kap koja je prelila čašu

Danas pre 1 sat
Čak 34.000 zaposlenih u školama radi na određeno vreme: Zašto ne dobijaju stalan posao?

Čak 34.000 zaposlenih u školama radi na određeno vreme: Zašto ne dobijaju stalan posao?

Danas pre 1 sat
Moj prijatelj, Halid

Moj prijatelj, Halid

Danas pre 53 minuta
Mladi ove države grade mostove, a ne zidove: Kragujevčani dočekali pešake iz Novog Pazara

Mladi ove države grade mostove, a ne zidove: Kragujevčani dočekali pešake iz Novog Pazara

Danas pre 2 sata