Od početka godine na putevima u Srbiji poginulo 390 osoba Frapantne brojke Agencije za bezbednost saobraćaja: Povređenih čak 15.320!

Na putevima Srbije život je izgubilo 390 osoba od početka ove godine, dok je povređenih u saobraćajnim nezgodama čak 15.320, objavila je večeras Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS). ''Tragedije na putevima ne prestaju, životi se gase.

Današnja tragedija treba da bude kap koja je prelila čašu. Brojke su frapantne, šokantne. To nisu samo brojke - iza svakog broja stoji jedan život, jedno ime i prezime, nečije dete, brat, sestra, prijatelj. Svaki nesavesni vozač rizikuje sopstveni život, ali i živote svih u saobraćaju. Svako javljanje na telefon tokom vožnje, nepažnja ili neopreznost mogu da se završe tragično, u sekundi, i uvek je kriv neko drugi'', navedeno je u saopštenju ABS. Kako su naveli,