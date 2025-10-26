Agencija za bezbednost saobraćaja: Tragedija na Novom Beogradu kap koja je prelila čašu

Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila je da je od početka godine na putevima u Srbiji život izgubilo 390 osoba, a bilo je čak 15.320 povređenih, i ukazala da je današnja tragedija na Novom Beogradu kap koja je prelila čašu. "Pročitao sam danas izjavu veštaka koji kaže da je maksimalna kazna za ovakvo delo 15 godina.

Da li tri ugašena života zaista vrede samo 15 godina zatvora? Zar jedna porodica zaslužuje da se zauvek ugasi, a da neko posle deceniju i po izađe i nastavi život kao da ništa nije bilo", upitao je v. d. direktora Agencije Branko Stamatović. On je istakao da takva krivična dela zaslužuju kaznu kao za svirepo ubistvo s predumišljajem - 40 godina zatvora, jer kada bi kazna za vožnju pod uticajem alkohola koja odnosi živote bila tolika, niko ne bi olako seo za volan