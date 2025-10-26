Razorna tropska oluja pustoši karipska ostrva! Ima mrtvih! Najgora situacija na Haitiju, čoveka ubilo drvo! Na pomolu uragan katastrofalnih razmera! (video)

Kurir pre 18 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Tropska oluja Melisa odnela je živote tri osobe na Haitiju, saopštile su lokalne vlasti, a mogla bi da se pretvori u uragantokom vikenda, saopštio je jutros američki Nacionalni centar za uragane (NHC). - Dve osobe su poginule, a jedna je povređena - saopštila je Civilna zaštita Haitija na svojoj veb stranici, "čime je broj žrtava jakih vremenskih nepogoda u poslednjih 48 sati porastao na tri". Jedan čovek je poginuo u sredu nakon što je na njega palo drvo. Poplave
