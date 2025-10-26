Razorna tropska oluja pustoši karipska ostrva! Ima mrtvih! Najgora situacija na Haitiju, čoveka ubilo drvo! Na pomolu uragan katastrofalnih razmera! (video)

Tropska oluja Melisa odnela je živote tri osobe na Haitiju, saopštile su lokalne vlasti, a mogla bi da se pretvori u uragantokom vikenda, saopštio je jutros američki Nacionalni centar za uragane (NHC). - Dve osobe su poginule, a jedna je povređena - saopštila je Civilna zaštita Haitija na svojoj veb stranici, "čime je broj žrtava jakih vremenskih nepogoda u poslednjih 48 sati porastao na tri". Jedan čovek je poginuo u sredu nakon što je na njega palo drvo. Poplave