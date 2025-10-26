Tropska oluja "Melisa" prerasla u uragan: Ima mrtvih, aktivirano više od 650 skloništa

Tropska oluja Melisa koja je aktivna na oko 380 kilometara udaljenosti od glavnog grada Haitija, Port o Prensa, sa maksimalnim udarima vetra od 120 kilometara na čas, prerasla je u uragan, saopšteno je iz američkog Nacionalnog centra za uragane.

Na jugozapadu Haitija očekuje se do 89 centimetara kiše, preneo je Rojters. U ovoj oluji poginule su najmanje tri osobe na Haitiju i jedna u Dominikanskoj Republici. Predviđa se da će Melisa pogoditi Jamajku početkom sledeće nedelje, da bi do nedelje postala veliki uragan, a moguće je da dostigne četvrtu kategoriju do ponedeljka. Očekuje se da će oluja zatim pogoditi istočnu Kubu, donoseći lokalno do 30 centimetara padavina. Na Jamajci je na snazi upozorenje na