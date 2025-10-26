Rubio: Pripremamo plan za slanje međunarodnih snaga u Gazu

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se američki zvaničnici konsultuju o mogućoj rezoluciji UN ili međunarodnom sporazumu kojim se odobrava raspoređivanje međunarodnih snaga u Pojasu Gaze i da će o tome razgovarati sutra u Kataru. „Mnoge zemlje su izrazile interesovanje za učešće na nekom nivou - bilo novčano ili ljudskom snagom ili oboje - i biće im potrebno to (rezolucija UN ili međunarodni sporazum) jer to zahtevaju njihovi nacionalni zakoni“, rekao