Rubio: Pripremamo plan za slanje međunarodnih snaga u Gazu

Kurir pre 1 sat  |  Agencije
Rubio: Pripremamo plan za slanje međunarodnih snaga u Gazu
Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se američki zvaničnici konsultuju o mogućoj rezoluciji UN ili međunarodnom sporazumu kojim se odobrava raspoređivanje međunarodnih snaga u Pojasu Gaze i da će o tome razgovarati sutra u Kataru. „Mnoge zemlje su izrazile interesovanje za učešće na nekom nivou - bilo novčano ili ljudskom snagom ili oboje - i biće im potrebno to (rezolucija UN ili međunarodni sporazum) jer to zahtevaju njihovi nacionalni zakoni“, rekao
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Rubio: Sad dobijaju predloge o međunarodnim snagama u Gazi

Rubio: Sad dobijaju predloge o međunarodnim snagama u Gazi

Blic pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNKatarGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Rubio: Sad dobijaju predloge o međunarodnim snagama u Gazi

Rubio: Sad dobijaju predloge o međunarodnim snagama u Gazi

Blic pre 22 minuta
Tramp: Imam veoma dobar odnos sa Sijem, želim da mi pomogne sa Rusijom

Tramp: Imam veoma dobar odnos sa Sijem, želim da mi pomogne sa Rusijom

Kurir pre 57 minuta
Dečak tragično preminuo nekoliko sati nakon rođenja: Majka bila pozitivna na kokain

Dečak tragično preminuo nekoliko sati nakon rođenja: Majka bila pozitivna na kokain

Kurir pre 57 minuta
Razorna tropska oluja pustoši karipska ostrva! Ima mrtvih! Najgora situacija na Haitiju, čoveka ubilo drvo! Na pomolu uragan…

Razorna tropska oluja pustoši karipska ostrva! Ima mrtvih! Najgora situacija na Haitiju, čoveka ubilo drvo! Na pomolu uragan katastrofalnih razmera! (video)

Kurir pre 47 minuta
Tramp otvoren za novi susret sa Kim Džong Unom tokom azijske turneje

Tramp otvoren za novi susret sa Kim Džong Unom tokom azijske turneje

Politika pre 2 minuta