Rubio: Sad dobijaju predloge o međunarodnim snagama u Gazi

Blic pre 1 sat
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da američki zvaničnici dobijaju različite predloge i mišljenja o mogućoj rezoluciji Ujedinjenih nacija ili međunarodnom sporazumu kojim bi se formirale međunarodne snage u Gazi, i da će o tom pitanju sutra razgovarati u Kataru.

- Mnogim zemljama koje su izrazile interesovanje za učešće na nekom nivou, bilo da je to finansijski ili u ljudstvu, ili oboje, biće potrebno to (rezolucija UN ili međunarodni sporazum) jer njihovi domaći zakoni to zahtevaju - rekao je Rubio novinarima koji su putovali njegovim avionom između Izraela i Katara - prenosi Rojters. On je kazao da "ceo tim radi na tom nacrtu". Administracija američkog predsednika Donalda Trampa, prema čijem predlogu je postignut mirovni
