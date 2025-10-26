Dnevni horoskop za nedelju, 26. oktobar
Moj Novi Sad pre 27 minuta
Saznajte šta vam zvezde predviđaju za danas. Partner vas danas nervira, ali ne zato što je nešto uradio, već zato što previše ćuti. Neizgovorene reči vise u vazduhu kao oblak pred oluju. Slobodni Ovnovi se igraju vatrom, flert s osobom koja već ima nekog biće opasno zabavan. Novac curi na sitnice, a kasnije sledi griža savesti. Glavobolja upozorava da ne preterujete ni s emocijama ni sa kafom. Vaša tvrdoglavost danas će izazvati mini dramu. Partner ne popušta, a ni