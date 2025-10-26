Studenti pozvali građane Inđije i Stare Pazove da prime pešake za Novi Sad na prenoćište

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Studenti pozvali građane Inđije i Stare Pazove da prime pešake za Novi Sad na prenoćište

Studenti u blokadi pozvali su građane Inđije i Stare Pazove da, ukoliko su u mogućnosti, prime studente koji će pešačiti za Novi Sad na prenoćište u svoje domove u četvrtak, 30. oktobra, jer opština još uvek nije odobrila noćenje u halama.

Studenti u blokadi naveli su na Instagramu a će šetnja do Novog Sada, pred godišnjicu pada nadstrešnice 1. novembra, biti najbrojnija do sada, i da će samo iz Beograda krenuti hiljade studenata, srednjoškolaca i građana. "Međutim, samo četiri dana pred polazak, hale tamo i dalje nisu odobrene. Upućujemo poziv svim građanima Inđije i Stare Pazove da, ukoliko ste u mogućnosti, primite studente na prenoćište u svoje domove", navodi se u objavi.
