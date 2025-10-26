Tri osobe poginule u saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu, među njima i dete

Tri osobe su poginule, a dve su zadobile teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se oko 50 minuta posle ponoći desila na Novom Beogradu u Bulevaru heroja sa Košara, kod kule Vest.

Mediji su objavili da su na licu mesta poginuli majka, otac i dete od 10 godina. Očevidac nesreće je rekao da je vozač "audija" proleteo je kroz crveno svetlo i direktno udario u automobil u kojem se nalazila porodica, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Prema navodima medija vozač "audija "je bio pod dejstvom alkohola.