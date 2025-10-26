Bruno Fernando novo pojačanje KK Partizan, danas stiže u Beograd

Doskorašnji košarkaš Real Madrida i reprezentativac Angole Bruno Fernando novo je pojačanje Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

Fernando, centar sa bogatim NBA iskustvom, u Beograd stiže danas, a ugovor će postati zvaničan nakon lekarskih pregleda koji su zakazani za sutra, preneo je klub. Novi centar crno-belih rođen je 15. avgusta 1998. godine, visok je 208 centimetara, a pre dolaska u Real Madrid nastupao je za Atlantu, Boston, Hjuston i Toronto. Po završetku lekarskih pregleda, Fernando će zadužiti dres sa brojem 24.