Počelo zimsko računanje vremena, sat pomeren unazad

NIN pre 1 sat  |  Tanjug, RTS
Počelo zimsko računanje vremena, sat pomeren unazad

Zimsko računanje vremena u ovoj godini počelo je jutros tako što su kazaljke u tri sata pomerene na dva sata.

Na osnovu Zakona o računanju vremena, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad. Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru, u noći između subote i nedelje. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine. U EU je još 2018. godine predloženo ukidanje sezonskih promena vremena, ali ono je i dalje na snazi. Španska vlada ponovo namerava da pokrene inicijativu za ukidanje letnjeg i zimskog računanja
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Počelo zimsko računanje vremena

Počelo zimsko računanje vremena

RTV Novi Pazar pre 22 minuta
Sudar 4 pojave danas će nam zagorčati život: Jedna nas je uzdrmala već tokom noći, a kad otkuca 16.35 svi ćemo da kukamo

Sudar 4 pojave danas će nam zagorčati život: Jedna nas je uzdrmala već tokom noći, a kad otkuca 16.35 svi ćemo da kukamo

Blic pre 2 minuta
Proverite satove - počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene za jedan sat unazad

Proverite satove - počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene za jedan sat unazad

RTV pre 3 sata
Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene jedan sat unazad

Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene jedan sat unazad

Danas pre 2 sata
Da li ste pomerili sat unazad?

Da li ste pomerili sat unazad?

Moj Novi Sad pre 3 sata
Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene za jedan sat unazad

Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene za jedan sat unazad

Euronews pre 3 sata
Noćas smo pomerili kazaljke: Kako zimsko računanje vremena utiče na telo i raspoloženje?

Noćas smo pomerili kazaljke: Kako zimsko računanje vremena utiče na telo i raspoloženje?

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EUzimsko računanje vremenapomeranje sata

Društvo, najnovije vesti »

Studenti objavili detaljan plan marša od Beograda do Novog Sada

Studenti objavili detaljan plan marša od Beograda do Novog Sada

N1 Info pre 38 minuta
Studenti u blokadi objavili detaljni plan marša od Beograda do Novog Sada

Studenti u blokadi objavili detaljni plan marša od Beograda do Novog Sada

Beta pre 18 minuta
Naslovne strane za nedelju, 26. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za nedelju, 26. oktobar 2025. godine

Beta pre 28 minuta
Objavljena detalja ruta kojom će studenti iz Beograda pešačiti na komemorativni skup u Novom Sadu

Objavljena detalja ruta kojom će studenti iz Beograda pešačiti na komemorativni skup u Novom Sadu

Radio 021 pre 32 minuta
Antić: Alkohol jedan od najuticajnijih elemenata koji dovodi do saobraćajnih nesreća

Antić: Alkohol jedan od najuticajnijih elemenata koji dovodi do saobraćajnih nesreća

RTV pre 2 minuta