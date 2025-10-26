Počelo zimsko računanje vremena, sat pomeren unazad

Zimsko računanje vremena u ovoj godini počelo je jutros tako što su kazaljke u tri sata pomerene na dva sata.

Na osnovu Zakona o računanju vremena, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad. Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru, u noći između subote i nedelje. Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine. U EU je još 2018. godine predloženo ukidanje sezonskih promena vremena, ali ono je i dalje na snazi. Španska vlada ponovo namerava da pokrene inicijativu za ukidanje letnjeg i zimskog računanja