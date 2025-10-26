Sudar ove četiri pojave danas će nas izbaciti iz ritma Jednu smo već pregrmeli, a kad otkuca sat u 16:35...

Alo pre 1 sat
Sudar ove četiri pojave danas će nas izbaciti iz ritma Jednu smo već pregrmeli, a kad otkuca sat u 16:35...

Nedelja nam donosi niz faktora koji će uticati na naše raspoloženje, pa mnogi već osećaju pad energije

Noćas smo pomerili sat unazad i spavali duže, ali jutros se mnogima čini da je normalan ritam potpuno poremećen. Osim toga, danas stiže i promena vremena temperature padaju, nebo je oblačno, a kiša će dodatno otežati dan. Mrak će nastupiti znatno ranije, već u 16:35, a dani će u narednom periodu biti sve kraći. Ove godine zimsko računanje vremena počelo je u noći između 25. i 26. oktobra, što znači da će današnji dan faktički trajati 25 sati. Mnogima je dodatni sat
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Glavobolja, nervoza i malaksalost – evo zašto se jutros osećamo čudno

Glavobolja, nervoza i malaksalost – evo zašto se jutros osećamo čudno

Jugmedia pre 3 minuta
Danas tačno: U 16.00 navucite zavese i spustite roletne Stručnjak poziva da svi uradimo isto: Niste svesni koliko ćete…

Danas tačno: U 16.00 navucite zavese i spustite roletne Stručnjak poziva da svi uradimo isto: Niste svesni koliko ćete uštedete novca

Blic pre 8 minuta
Sudar 4 pojave danas će nam zagorčati život: Jedna nas je uzdrmala već tokom noći, a kad otkuca 16.35 svi ćemo da kukamo

Sudar 4 pojave danas će nam zagorčati život: Jedna nas je uzdrmala već tokom noći, a kad otkuca 16.35 svi ćemo da kukamo

Blic pre 1 sat
Počelo zimsko računanje vremena

Počelo zimsko računanje vremena

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Počelo zimsko računanje vremena, sat pomeren unazad

Počelo zimsko računanje vremena, sat pomeren unazad

NIN pre 2 sata
Proverite satove - počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene za jedan sat unazad

Proverite satove - počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene za jedan sat unazad

RTV pre 4 sati
Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene jedan sat unazad

Počelo zimsko računanje vremena, kazaljke pomerene jedan sat unazad

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

zimsko računanje vremena

Društvo, najnovije vesti »

Studenti traže hitne donacije za pešačenje od Beograda do Novog Sada: Potrebne gaze, zavoji, sprejevi...

Studenti traže hitne donacije za pešačenje od Beograda do Novog Sada: Potrebne gaze, zavoji, sprejevi...

N1 Info pre 3 minuta
Studenti traže hitne donacije za pešačenje od Beograda do Novog Sada

Studenti traže hitne donacije za pešačenje od Beograda do Novog Sada

Danas pre 3 minuta
Danas tačno: U 16.00 navucite zavese i spustite roletne Stručnjak poziva da svi uradimo isto: Niste svesni koliko ćete…

Danas tačno: U 16.00 navucite zavese i spustite roletne Stručnjak poziva da svi uradimo isto: Niste svesni koliko ćete uštedete novca

Blic pre 8 minuta
Kuvajte pametnije: Ovaj jednostavan trik uštedeće vam novac i vreme u kuhinji

Kuvajte pametnije: Ovaj jednostavan trik uštedeće vam novac i vreme u kuhinji

Danas pre 9 minuta
"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači…

"Zlatna jesen" stiže tačno ovog datuma: Oglasio se RHMZ: Miholjsko leto se vraća kad ga niko nije očekivao, evo šta to znači

Blic pre 9 minuta