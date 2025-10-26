Jokić grubo udario rivala, pa dobio nesportsku: Ovo je bila njegova reakcija VIDEO

Nova pre 32 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
U drugoj četvrtini meča Denvera i Finiksa (133:111) videli smo malo tenzije među košarkašima NBA timova.

Denver je lako pobedio Finiks i to na krilima Nikole Jokića, koji je tokom druge deonice grubo udario igrača Finiksa, Osa Igodara. Sudije su odmah svirale faul nakon „sekire“ Jokića, dok je u odbranu Igodara stao Rajan Dan, bek Sansa. Jokić ga je brzo odgurnuo od sebe i pored njega su se kao klonovi stvorili ekspresno Eron Gordon i Kristijan Braun. Nikola Jokic and Ryan Dunn 🍿 (h/t @SMHighlights1) pic.twitter.com/VO9VDFhzH1 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October
