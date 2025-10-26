Ovo je Bojan Ž. koji je nastadao sa porodicom na Novom Beogradu: Radio u saobraćajnoj policiji, bio na mestu vođe sektora

Nova pre 1 sat  |  Autor: Jovan Mladenović
Ovo je Bojan Ž. koji je nastadao sa porodicom na Novom Beogradu: Radio u saobraćajnoj policiji, bio na mestu vođe sektora
Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. i maloletni sin (9) nastradali su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novom Beogradu, protekle noći. Naime, kako saznaje Nova, Bojan Ž. je rodom iz Šapca. On je radio u stanici na auto-putu, pa je potom radio u presretačima. Kako nam je rečeno, poslednja pozicija na kojoj je bio zaposlen jeste vođa sektora u stanici Saobraćajne policijske ispostave Jug, Uprave saobraćajne policije za grad Beograd. Podsetimo, do
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Nije dopirao nijedan glas, kada smo se približili zatekli smo horor": Očevici o teškoj nesreći na Novom Beogradu

"Nije dopirao nijedan glas, kada smo se približili zatekli smo horor": Očevici o teškoj nesreći na Novom Beogradu

Mondo pre 4 minuta
"Iz kola nije dopirao nijedan: Glas..." Očevidac teške nesreće kod Westa 65 otkrio detalje stradanja tročlane porodice: "Dete…

"Iz kola nije dopirao nijedan: Glas..." Očevidac teške nesreće kod Westa 65 otkrio detalje stradanja tročlane porodice: "Dete je od udarca upalo u gepek!"

Blic pre 14 minuta
Dete je od siline udarca upalo u gepek! Nije se čuo nijedan glas! Očevidac opisao stravične detalje nesreće na Novom Beogradu…

Dete je od siline udarca upalo u gepek! Nije se čuo nijedan glas! Očevidac opisao stravične detalje nesreće na Novom Beogradu gde je poginula tročlana porodica!

Kurir pre 40 minuta
Uznemirujući snimak trenutka užasa na novom Beogradu: Nikola (24) pijan proleteo kroz crveno i ubio celu porodicu (video)

Uznemirujući snimak trenutka užasa na novom Beogradu: Nikola (24) pijan proleteo kroz crveno i ubio celu porodicu (video)

Kurir pre 1 sat
Detalji stravične saobraćajne nesreća na Novom Beogradu: Poginuli otac, majka i dete FOTO/VIDEO

Detalji stravične saobraćajne nesreća na Novom Beogradu: Poginuli otac, majka i dete FOTO/VIDEO

B92 pre 20 minuta
Dete (9) od siline udarca završilo u gepeku Potresni detalji jezive tragedije u kojoj je stradala cela porodica

Dete (9) od siline udarca završilo u gepeku Potresni detalji jezive tragedije u kojoj je stradala cela porodica

Alo pre 24 minuta
Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

Tragična saobraćajna nesreća u Novom Beogradu: Tri osobe izgubile život

IndeksOnline pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Šabac

Hronika, najnovije vesti »

"Nije dopirao nijedan glas, kada smo se približili zatekli smo horor": Očevici o teškoj nesreći na Novom Beogradu

"Nije dopirao nijedan glas, kada smo se približili zatekli smo horor": Očevici o teškoj nesreći na Novom Beogradu

Mondo pre 4 minuta
Taksista (28) iz Srbije udario u policijski auto i povredio dvojicu službenika Radio na crno bez dozvole!

Taksista (28) iz Srbije udario u policijski auto i povredio dvojicu službenika Radio na crno bez dozvole!

Alo pre 4 minuta
"Iz kola nije dopirao nijedan: Glas..." Očevidac teške nesreće kod Westa 65 otkrio detalje stradanja tročlane porodice: "Dete…

"Iz kola nije dopirao nijedan: Glas..." Očevidac teške nesreće kod Westa 65 otkrio detalje stradanja tročlane porodice: "Dete je od udarca upalo u gepek!"

Blic pre 14 minuta
Ovo je Bojan Ž. koji je nastadao sa porodicom na Novom Beogradu: Radio u saobraćajnoj policiji, bio na mestu vođe sektora

Ovo je Bojan Ž. koji je nastadao sa porodicom na Novom Beogradu: Radio u saobraćajnoj policiji, bio na mestu vođe sektora

Nova pre 1 sat
Lančani sudar u bulevaru kneza Aleksandra: Vozila stoje nasred puta, stvaraju se velike gužve (video)

Lančani sudar u bulevaru kneza Aleksandra: Vozila stoje nasred puta, stvaraju se velike gužve (video)

Kurir pre 1 sat