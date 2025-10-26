Nakon tragedije u Novom Mestu ostavke podneli ministarka pravde i ministar unutrašnjih poslova

Novi magazin pre 24 sata  |  Beta
Ministarka pravde Slovenije Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar podneli su danas ostavke, nakon smrti 48-godišnjeg muškarca, kojeg je ispred lokala u Novom Mestu pretukao pripadnik romske manjine.

Napad se dogodio u noći petak na subotu (oko 2.30), kada je 48-godišnjak došao po sina, koji ga je zvao zbog pretnji od strane nekoliko Roma. "Ostavkom želim da doprinesem smirivanju situacije, svako mora da razmisli o svojoj odgovornosti", rekla je Katič na vandrednoj konferenciji za novinare, dok je ministar unutrašnjih poslova dodao da "preuzima objektivnu odgovornost". Na konferenciji je govorio i slovenački premijer Robert Golob koji je najavio hitne zakonske
