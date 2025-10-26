Izraelski ministar finansija: Proglasiti suverenitet nad Zapadnom obalom

Politika pre 6 sati
Izraelski ministar finansija: Proglasiti suverenitet nad Zapadnom obalom

Očekuje da će američki predsednik možda promeniti svoje mišljenje

Krajnje desničarski izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič ponovo je danas pozvao Izrael da proglasi suverenitet nad okupiranom Zapadnom obalom, i da eliminiše „opasnu ideju palestinske države". U izjavi na platformi X, Smotrič je rekao da nema pritužbi na američkog predsednika Donalda Trampa, za koga je naveo da je „odustao od suvereniteta i 'prodao' ga arapskim zemljama u zamenu za sporazum u Gazi, a možda i za proširenje Avramovih sporazuma", zato što
Ključne reči

IzraelPalestinaDonald TrampGaza

