Tramp otvoren za novi susret sa Kim Džong Unom tokom azijske turneje

Severnokorejski vođa je prošlog meseca izjavio da bi bio spreman na još jedan sastanak

Donald Tramp izjavio je da bi voleo da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom svoje predstojeće posete Aziji. „Voleo bih. Ako želite da to objavite, otvoren sam za susret“, rekao je američki predsednik novinarima u avionu Air Force One pred polazak, dodajući da ima „odličan odnos“ sa Kimom. Tramp je u svom prvom mandatu ušao u istoriju kao prvi aktuelni predsednik SAD koji je kročio na tlo Severne Koreje, prilikom njihovog poslednjeg susreta