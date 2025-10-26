Tramp želi sastanak sa Kim Džong Unom

Danas pre 9 sati  |  Fonet
Tramp želi sastanak sa Kim Džong Unom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi želeo da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom tekuće posete Aziju. „Želeo bih, otvoren sam za to“, rekao je američki predsednik novinarima u avionu na putu za Maleziju, dodajući da je „imao odličan odnos“ sa Kimom, prenosi BBC.

Tramp je ušao u istoriju tokom svog prvog mandata, postavši prvi aktuelni američki predsednik koji je kročio u Severnu Koreju 2019. godine. Njih dvojica su se sastali tri puta tokom Trampovog prethodnog mandata, ali nisu uspeli da se dogovore o programu denuklearizacije. Severna Koreja je od tada sprovela više testova interkontinentalnih raketa. Na pitanje da li bi priznao Severnu Koreju kao nuklearnu državu, Tramp je rekao: „Mislim da su oni neka vrsta nuklearne
Politika pre 1 sat
