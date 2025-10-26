Studenti koji pešače iz Čačka za Novi Sad stigli u Kosjerić

Studenti koji su krenuli iz Čačka peške za Novi Sad na skup povodom godišnjice pada nadstrešnice 1. novembra stigli su večeras u Kosjerić.

Dočekani uz vatromet i baklje. Stigli su i građani iz susednih opština da dočekaju šetače. Reporterka Nove javlja da su studenti imali problem da obezbede smeštaj u javnim ustanovama, pa će noć provesti u privatnim smeštajima. Kolona u kojoj je više od 250 studenata iz zapadne Srbije krenula je u subotu ujutro iz Čačka za Novi Sad. U koloni su studenti iz Kraljeva i Čačka, a usput će im se pridružiti i kolege iz Užica, Kosjerića, Požege, Sremske Mitrovice.