Mesarović: Srbija skupovima protiv blokada još jednom pokazala ujedinjenost protiv mržnje

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da je Srbija skupovima protiv blokada još jednom pokazala da je ujedinjena, od severa do juga, u borbi protiv mržnje, nasilja i blokada.

Kako je navela, građani su se i juče u ogromnom broju okupili da kažu "dosta", jer Srbija želi da napreduje i da se razvija, da gradi sigurnu i izvesnu budućnost za svoju decu. Propali su i svi dosadašnji pokušaji izazivanja obojene revolucije, pokušaji blokiranja života građana, potpunog uništavanja našeg obrazovnog sistema i uništavanje naše privrede. Pokušavali su krvavim putem da dođu na vlast, rušenjem institucija i izazivanjem bratoubilačkog rata.
Blic pre 1 sat
