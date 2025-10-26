Nikola blistao: Prvi trijumf Denvera, novi Jokićev tripl-dabl (video)

Nikola blistao: Prvi trijumf Denvera, novi Jokićev tripl-dabl (video)

Nikola Đurišić i Nikola Topić nisu bili u timu Atlante, odnosno Oklahome

Košarkaši Denvera pobedili su Finiks sa 133:111 na svom terenu i tako došli do prve pobede u novoj sezoni. Blistao je naš Nikola Jokić sa 15 asistencija i po 14 poena i skokova. Srpskog centra sjajno su podržali Džamal Marej (23 poena), Kristijan Braun (20), Eron Gordon (17), Kameron Džonson (15) i Jonas Valančijunas (12). Kod Finiksa najefikasniji bio je Devin Buker sa 31 poenom, Grejson Alen dodao je 17, Dilon Bruks 15. Nagetsi sad imaj po pobedu i poraz, dok
