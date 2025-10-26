Haos na kraju EL klasika! Asovi Reala i Barselone hteli da se biju, intervenisala i policija (video)

Real Madrid i Barselona priredili su još jedan istinski spektakl, ali El klasiko, odigran u 10. rundi fudbalskog prvenstva Španije, obeležile su i nemile scene.

FOTO: Tanjug/AP Real je pobedio Barselonu, ali je na kraju sve "pucalo" od emocija. U poslednjim momentima derbija Barsina uzdanica Pedri je zbog neopreznog starta dobila drugi žuti karton, ostavivši tako saigrače u brojčano slabijem stanju. A to isključenje izazvalo je i neke čarke između rezervnih fudbalera, koji su krenuli da nasrću jedni na druge, pa je čak i policija morala da stane između "zaraćenih" strana: REVIVIÓ EL FÚTBOL pic.twitter.com/Fab0flKwHK —