Drama u Podgorici! Besni meštani jurili Turke nakon napada nožem, zapaljen automobil na ulici!

Alo pre 28 minuta
Drama u Podgorici! Besni meštani jurili Turke nakon napada nožem, zapaljen automobil na ulici!

Prema nezvaničnim informacijama, u kazinu s nalaze tri državljanina Turske, koji odbijaju da izađu iz objekta, u strahu od fizičkog napada

Tri državljanina Turske zabarikadirala su se sinoć u kazinu koji se nalazio u kompleksu Vektra na Zabelu, nakon što je, prema rečima očevidaca, grupa meštana pokušala fizički da se obračuna s njima. Na licu mesta bilo je prisutno najmanje pet policijskih vozila, uključujući dva kombija tzv. „marice“, kao i više inspekcijskih automobila. Policajci su bili raspoređeni oko ulaza u kazino i pokušavali su da smire situaciju, dok se građani nisu razilazili više od pola
Povezane vesti »

