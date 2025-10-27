Nikola koji je usmrtio policajca, njegovu ženu i dete bio i pod dejstvom narkotika Najnoviji detalji jezive tragedije

U sudaru je teže povređen i mladić koji je bio suvozač u "audiju".

Vozač iz BiH, koji je osumnjičen da je pod dejstvom alkohola u nedelju oko 1 sat ujutru izazvao saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu u kojoj je poginula tročlana porodica, bio je pozitivan i na narkotike, nezvanično saznaje Telegraf! N.Đ. (24) iz Brčkog, koji se na raskrsnici kod Kule West 65 direktno zakucao u automobil u kome se nalazio policajac Bojan Ž. (43) sa suprugom Dijanom K. (38) i njihovom devetogodišnjim sinom, upravljao je "audijem" i pod dejstvom